Haberler Trabzonspor 27 Haziran'da start

27 Haziran'da start

Şampiyonun yeni sezon programı belli oldu. İlk idman 27 Haziran’da yapılacak. Sağlık kontrolleri sonrası 4 Temmuz’da Riva’da kamp var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
27 Haziran'da start
Bordo-mavili takımda yeni sezon hazırlıkları ve kamp programı büyük ölçüde netlik kazandı. İlk antrenman 27 Haziran tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Trabzon'daki ilk hafta çalışmaları daha çok sağlık kontrolleri ve kaynaşma ağırlıklı geçecek. Esas kamp 4 Temmuz'da TFF'nin Riva tesislerinde başlayacak. Ay sonuna kadar burada kalacak olan takım, hem kondisyon yükleyecek hem de birkaç hazırlık maçı oynayacak. Rakip bulunamaması halinde ise kısa süreli bir yurt dışı kampı organize edilecek. Burada ayarlanacak takımlarla hazırlık maçı oynandıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönülecek.
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