27 Haziran'da start

Bordo-mavili takımda yeni sezon hazırlıkları ve kamp programı büyük ölçüde netlik kazandı. İlk antrenman 27 Haziran tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Trabzon'daki ilk hafta çalışmaları daha çok sağlık kontrolleri ve kaynaşma ağırlıklı geçecek. Esas kamp 4 Temmuz'da TFF'nin Riva tesislerinde başlayacak. Ay sonuna kadar burada kalacak olan takım, hem kondisyon yükleyecek hem de birkaç hazırlık maçı oynayacak. Rakip bulunamaması halinde ise kısa süreli bir yurt dışı kampı organize edilecek. Burada ayarlanacak takımlarla hazırlık maçı oynandıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönülecek.