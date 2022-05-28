Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar

Artvin’de 4 yıldır nişanlı olan çift, düğün tarihini Trabzonspor’un şampiyon olacağı sene olarak belirleyince, nikahlarını şampiyonluk kutlamaları için düzenlenen konserde onlarca kişinin önünde kıydılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:40
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar

Artvin'in Hopa İlçesinde yaşayan Ali Tatar ve nişanlısı Tansu Tatar, evlilik tarihini Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene yapmaya karar verdiler.
Tansu Tatar, koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Ali Tatar'a "Biz ne zaman evleneceğiz" diye sorunca Ali Tatar', "Trabzonspor şampiyon olunca" cevabını verdi. 15 yıldır sevgili olan, 4 yıldır da nişanlı kalan çift, bu yıl gelen Trabzonspor'un şampiyonluğuyla dünya evine girdiler.
38 yıl sonra şampiyon olan bordo-mavililer için Artvin'de düzenlenen konserde sahneye çıkan çift, nikah memuru eşliğinde onlarca kişi içinde dünya evinde girdiler.

"O KADAR BEKLEYEMEYİZ DEDİM İNANDIK BUGÜN ÇOK MUYLUYUZ"
Trabzonspor formasıyla dünya evine giren Tansu Tatar, "Aynı köyün çocuğuyuz, birlikte büyüdük. Ne zaman evleneceğiz diye sorduğumda 'Trabzonspor şampiyon olunca' dedi. Ben de 'O kadar bekleyebilecek miyiz' dedim. O da inandı 'tamam' dedik bekledik. Bugün evleniyoruz çok mutluyum" diye konuştu.

Ali Tatar ise, "Birinci aşkım Tansu, ikinci aşkım Trabzonspor. Her şey Trabzonspor için, her şey aşkım için. Şampiyon Trabzonspor" dedi.
Artvinli Trabzonspor Taraftarlar Derneği tarafından şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde, dünya evine giren çift, nikah memuruna evet dedikten sonra, konser alanında bulunan taraftarlara dönerek, "Bordo, mavi şampiyon Trabzonspor" diyerek geceyi sonlandırdılar.

DİĞER
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor! Real Madrid, finalde Liverpool karşısında öne geçti...
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu
Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Mesut Özil dev final için Paris'te! İşte o paylaşım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu
Fırtına'nın teklifini duyurdular! İşte önerilen rakam
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
28 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı!
Türkiye'de o ilçede ufo iddiası! Görüntüleri telefona kaydetti
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı 00:06
Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum 23:55
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar 23:40
Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 23:38
Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi! Devler Ligi finalinin saati üç kez ertelendi! 22:48
Mesut Özil dev final için Paris'te! İşte o paylaşım Mesut Özil dev final için Paris'te! İşte o paylaşım 22:28
Daha Eski
Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu 22:08
F.Bahçe seride yeniden öne geçti! F.Bahçe seride yeniden öne geçti! 21:36
Cem Bölükbaşı Monako'da 12. oldu Cem Bölükbaşı Monako'da 12. oldu 21:34
Milli karatecilerden 4 günde 7 madalya Milli karatecilerden 4 günde 7 madalya 20:53
Bakan Kasapoğlu milli karatecileri tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli karatecileri tebrik etti 20:39
Şenol Güneş’in acı günü Şenol Güneş’in acı günü 19:41