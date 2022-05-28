TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Örneğin klasmanda 34. Olan Dinamo Zagreb, bu turda 175. sıradaki Zürih ile eşleşir ve elenirse, İsviçre temsilcisi 175'ten 34. sıraya terfi edecek (sadece kura çekimi için) ve sonraki eleme turlarında seri başı olacak.

Bu çerçevede Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos ya da bunları eleyecek takımlar, Kopenhag ile Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri olacak.