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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Fırtına'nın muhtemel rakipleri de yavaş yavaş netleşiyor. Bordo-mavililerin ilk muhtemel rakibi Kopenhag oldu. Peki, diğer muhtemel rakipler kimler? İşte merak edilen tüm detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:28
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Devler Ligi öncesi son eleme turunda Fırtına ile birlikte 7 takım daha yer alacak ve seri başı olanlarla seri başı olmayanlar eşleşecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı 14 maçın 6'sınden puan çıkaran (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Bu nedenle seri başı olamayacak. Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seri başı. Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

DİĞER 3 MUHTEMEL RAKİP KİM?

Diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek. Bu aşamada Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. 36. sıradaki yeriyle en iyi ikinci takım görünümündeki Sırbistan şampiyonu Kızılyıldız, üçüncü ön elemeden dahil olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

En iyi puana sahip 3. takım Olympiakos da tıpkı Dinamo Zagreb gibi Avrupa macerasına ikinci ön elemeden başlayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

BİR SONRAKİ TURUN KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR

Ön eleme turlarında statü gereği karşılaşmalar oynanmadan bir sonraki turların kura çekimi yapılıyor. Bu sebeple de seri başı olan takımları eleyen ekipler, eledikleri takımın puanına/sırasına terfi ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Örneğin klasmanda 34. Olan Dinamo Zagreb, bu turda 175. sıradaki Zürih ile eşleşir ve elenirse, İsviçre temsilcisi 175'ten 34. sıraya terfi edecek (sadece kura çekimi için) ve sonraki eleme turlarında seri başı olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Bu çerçevede Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos ya da bunları eleyecek takımlar, Kopenhag ile Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

KATILIM 19.7 MİLYON EURO

Trabzonspor, gruplara kalırsa kasasına minimum 19.7 milyon euro koyacak. Ayakbastı parası olarak 15.6 milyon, market gelirinde ise yaklaşık 3 milyon euro.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

İkinci olan Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'nde gruplara kalması halinde bu meblağ 2 milyona inecek. Fırtına, katsayı sıralamasına göre ise 1.1 milyon euro alacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

TESELLİ İKRAMİYESİ 5 MİLYON EURO

Fırtına, play-off turunda elenmesi durumunda turnuvadan eli boş dönmeyecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden ilki netleşti!

Trabzonspor, 5 milyon avro ile Şampiyonlar Ligi defterini kapatarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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