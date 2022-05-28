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İlk muhtemel rakip Kopenhag!

Şampiyonlar Ligi’ne play-off’tan katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakipleri şekillendi. Seri başı olmayan temsilcimizin 4 muhtemel rakibinden biri kesin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
İlk muhtemel rakip Kopenhag!

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi. Devler Ligi öncesi son eleme turunda Fırtına ile birlikte 7 takım daha yer alacak ve seri başı olanlarla seri başı olmayanlar eşleşecek. Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı 14 maçın 6'sınden puan çıkaran (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor. Bu nedenle seri başı olamayacak. Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor. Ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seri başı. Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.

DİĞER 3 MUHTEMEL RAKİP KİM?
Diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek. Bu aşamada Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkat çekiyor. Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. 36. sıradaki yeriyle en iyi ikinci takım görünümündeki Sırbistan şampiyonu Kızılyıldız, üçüncü ön elemeden dahil olacak. En iyi puana sahip 3. takım Olympiakos da tıpkı Dinamo Zagreb gibi Avrupa macerasına ikinci ön elemeden başlayacak.

BİR SONRAKİ TURUN KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR
Ön eleme turlarında statü gereği karşılaşmalar oynanmadan bir sonraki turların kura çekimi yapılıyor. Bu sebeple de seri başı olan takımları eleyen ekipler, eledikleri takımın puanına/sırasına terfi ediyor. Örneğin klasmanda 34. Olan Dinamo Zagreb, bu turda 175. sıradaki Zürih ile eşleşir ve elenirse, İsviçre temsilcisi 175'ten 34. sıraya terfi edecek (sadece kura çekimi için) ve sonraki eleme turlarında seri başı olacak. Bu çerçevede Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos ya da bunları eleyecek takımlar, Kopenhag ile Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri olacak.

KATILIM 19.7 MİLYON EURO
Trabzonspor, gruplara kalırsa kasasına minimum 19.7 milyon euro koyacak. Ayakbastı parası olarak 15.6 milyon, market gelirinde ise yaklaşık 3 milyon euro. İkinci olan Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'nde gruplara kalması halinde bu meblağ 2 milyona inecek. Fırtına, katsayı sıralamasına göre ise 1.1 milyon euro alacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ 5 MİLYON EURO
Fırtına, play-off turunda elenmesi durumunda turnuvadan eli boş dönmeyecek. Trabzonspor, 5 milyon avro ile Şampiyonlar Ligi defterini kapatarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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