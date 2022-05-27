Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da gündem transfer. Fırtına, Yunan futbolcu Masouras için yeniden atağa kalktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin şu ana kadar imza atmaması nedeniyle B planını devreye sokan Karadeniz devi, devre arasında da istediği Yunan sol kanat Georgios Masouras için yeniden harekete geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Bordo-mavililer, Olympiakos'un 28 yaşındaki oyuncusu için resmi teklif bile sunmuş durumda. Bu haberi bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Ağaoğlu, "Masouras için teklif sunduk. Ama Olympiakos 8 milyon euro istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Bordo mavili yönetim, futbolcuyu transfer etmek için ocak ayında da girişimde bulunmuş ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Masouras'un Olympiakos ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Daha önce Panionios forması giyen 1.84 boyundaki sol kanat ülkesinin milli takımında da 23 kez görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Yunanistan'ın Kechrinia şehrinde 1 Ocak 1994'te dünyaya gelen ve futbol kariyerine Apollon U20 Takımı'nda başlayan yıldız futbolcu, ülkesinden dışarıya çıkmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

İlysiakos, Panionios ile Olympiakos takımlarında forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Masouras, kanatlarda ve ofansif orta sahada görev yapıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki skor katkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Olympiakos formasını 46 resmi maçta giyen Yunan milli yıldız 12 gol attı ve 8 de asist yaptı. 20 gole direkt katkı sağladı.

F.BAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Masouras, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı.

Yunan oyuncu, bu performansı sonucunda Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

F.BAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Masouras, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Yunan oyuncu, bu performansı sonucunda Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.

DİĞER
İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!
Tatil diye kazıklıyoarlar! Alaçatı'daki ünlü beachlerin fiyatları belli oldu: 800 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar gidiyor
F.Bahçe'ye Jesus müjdesi! Ünlü gazeteci duyurdu
Kartal'dan 2.01'lik dev forvet hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına bombaları patlatıyor! Süper Lig'in 2 yıldızı...
Trabzonspor'dan Ozan Tufan'a transfer mesajı!
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'dan sağ bek hamlesi! 2 aday var Kanarya'dan sağ bek hamlesi! 2 aday var 07:44
Rose'la görüştü Rose'la görüştü 06:30
Augustinsson yakın takipte Augustinsson yakın takipte 06:22
Kupanın sahibi Yiğidolar! Kupanın sahibi Yiğidolar! 01:44
Kupanın sahibi Yiğidolar! Kupanın sahibi Yiğidolar! 01:41
Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti 01:15
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu 01:15
"Bu kupa bütün Sivas halkına hayırlı olsun" "Bu kupa bütün Sivas halkına hayırlı olsun" 01:14
Karaman'dan mağlubiyet yorumu: Çok üzgünüz! Karaman'dan mağlubiyet yorumu: Çok üzgünüz! 01:14
İşte Aslan'ın hedefindeki yıldızlar! İşte Aslan'ın hedefindeki yıldızlar! 01:14
Türkiye Kupası Sivasspor'un! Türkiye Kupası Sivasspor'un! 01:13
Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! 01:13