TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

İlysiakos, Panionios ile Olympiakos takımlarında forma giydi.

Masouras, kanatlarda ve ofansif orta sahada görev yapıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki skor katkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı.

Olympiakos formasını 46 resmi maçta giyen Yunan milli yıldız 12 gol attı ve 8 de asist yaptı. 20 gole direkt katkı sağladı.

F.BAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Masouras, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı.



Yunan oyuncu, bu performansı sonucunda Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.