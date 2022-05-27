TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden atağa kalktı!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı.
Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin şu ana kadar imza atmaması nedeniyle B planını devreye sokan Karadeniz devi, devre arasında da istediği Yunan sol kanat Georgios Masouras için yeniden harekete geçti.
Bordo-mavililer, Olympiakos'un 28 yaşındaki oyuncusu için resmi teklif bile sunmuş durumda. Bu haberi bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı.