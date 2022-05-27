Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Giorgos Masouras, Ozan Tufan...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Giorgos Masouras, Ozan Tufan...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına, yıldız isimlerle takviye yaparak, devler liginde başarı hedefliyor. Abdullah Avcı, gelecek sezon için transfer raporunu sundu. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:00
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Giorgos Masouras, Ozan Tufan...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

LUDWIG AUGUSTINSSON

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin gündeminde Ludwig Augustinsson var.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GIORGOS MASOURAS

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da gündem transfer. Fırtına, Yunan futbolcu Masouras için yeniden atağa kalktı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EREN ELMALI - ONUR BULUT

Trabzonspor'da tüm planlar yeni sezonda da şampiyonluğa göre yapılıyor. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir yıl yaşamak isteyen bordo-mavililer sağ beke Onur Bulut, sol beke de Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OZAN TUFAN

Şampiyon Trabzonspor, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli yıldız Ozan Tufan, Fırtına'nın radarına girdi. Öte yandan Ozan Tufan'a transfer mesajı da gönderildi.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yunus Akgün geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi...
Stefan Kuntz'dan UEFA Uluslar Ligi öncesi flaş açıklamalar: Milli Takım kapısı açık
Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim
Kuntz'dan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim
Trabzonspor'dan Masouras ısrarı
LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2022
SALAMURA YAPRAK NASIL YAPILIR?
Zilkade ayında yapılacak ibadetler ve edilecek dualar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer... Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer... 17:03
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 16:31
Yıldız futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Yıldız futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 16:28
Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim 15:55
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:50
Canlı yayında transferi açıkladı! Ozan Tufan Emre Mor takası... Canlı yayında transferi açıkladı! Ozan Tufan Emre Mor takası... 15:29
Daha Eski
Anadolu Efes-Galatasaray Nef saat kaçta? Anadolu Efes-Galatasaray Nef saat kaçta? 15:25
Beşiktaş'tan transfer atağı! Beşiktaş'tan transfer atağı! 15:09
Kuntz'dan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması! Kuntz'dan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması! 15:01
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dzyuba... Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dzyuba... 14:21
Galatasaray'ın istediği Bernardeschi'de yeni gelişme! Transfer... Galatasaray'ın istediği Bernardeschi'de yeni gelişme! Transfer... 13:57
Real Madrid'in kozu Benzema! Gol istatistiği... Real Madrid'in kozu Benzema! Gol istatistiği... 13:41