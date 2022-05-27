TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Giorgos Masouras, Ozan Tufan...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

LUDWIG AUGUSTINSSON

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin gündeminde Ludwig Augustinsson var.

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GIORGOS MASOURAS

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da gündem transfer. Fırtına, Yunan futbolcu Masouras için yeniden atağa kalktı.

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EREN ELMALI - ONUR BULUT

Trabzonspor'da tüm planlar yeni sezonda da şampiyonluğa göre yapılıyor. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir yıl yaşamak isteyen bordo-mavililer sağ beke Onur Bulut, sol beke de Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor.

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OZAN TUFAN

Şampiyon Trabzonspor, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli yıldız Ozan Tufan, Fırtına'nın radarına girdi. Öte yandan Ozan Tufan'a transfer mesajı da gönderildi.

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