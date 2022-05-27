TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.
Bordo-mavililer gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarına hız kazandıran Fırtına'da listedeki isimler için harekete geçilmeye başlandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı transfer raporunu verdi...
Sol bek, sağ bek, sağ stoper ile 6 ve 8 numarayı beraber oynayacak bir oyuncu transferi istedi.
SAĞ BEKE ONUR BULUT
Peres'in aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın ardından Serkan Asan'ın da dizinden ameliyat olması, Trabzonspor'da sağ bek transferini öncelikli ihtiyaç haline getirdi.
Gündemdeki oyuncu Kayserispor forması giyen Onur Bulut.
Kayserispor'un 28 yaşındaki yıldızı 34 lig mücadelesinde 1 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
Bordo-mavililer takasta Abdulkadir Parmak başta olmak üzere bazı isimleri teklif edeceği öğrenildi.
Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.79 boyundaki futbolcu, aynı zamanda merkez orta saha ve orta sahanın sağında da görev alabilmekte.
SOL BEKE EREN ELMALI
Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon sol bekte Trondsen, İsmail, Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf'u kullanmıştı.
İstikrar sağlanamayan bu bölge için yönetim, yerli kuralının 7+4 olarak yürürlüğe girme ihtimalini düşünerek Türk futbolcu takviyesi istiyor.
İlk hedef ise Kasımpaşa ile geride kalan sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı.
Ancak İstanbul ekinin, Trabzonspor dışında birçok takımla temas halinde olduğu ve bu nedenle 21 yaşındaki oyuncunun satışıyla ilgili henüz net bir karar vermediği belirtildi.
Eren Elmalı'nın sözleşmesi 2025'te sona eriyor.