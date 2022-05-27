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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Lig'de şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da tüm planlar yeni sezonda da şampiyonluğa göre yapılıyor. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir yıl yaşamak isteyen bordo-mavililer sağ beke Onur Bulut, sol beke de Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor. İştye detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Bordo-mavililer gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Bu bağlamda çalışmalarına hız kazandıran Fırtına'da listedeki isimler için harekete geçilmeye başlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Teknik direktör Abdullah Avcı transfer raporunu verdi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Sol bek, sağ bek, sağ stoper ile 6 ve 8 numarayı beraber oynayacak bir oyuncu transferi istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

SAĞ BEKE ONUR BULUT

Peres'in aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın ardından Serkan Asan'ın da dizinden ameliyat olması, Trabzonspor'da sağ bek transferini öncelikli ihtiyaç haline getirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Gündemdeki oyuncu Kayserispor forması giyen Onur Bulut.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Kayserispor'un 28 yaşındaki yıldızı 34 lig mücadelesinde 1 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Bordo-mavililer takasta Abdulkadir Parmak başta olmak üzere bazı isimleri teklif edeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.79 boyundaki futbolcu, aynı zamanda merkez orta saha ve orta sahanın sağında da görev alabilmekte.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...da görev alabilmekte.

SOL BEKE EREN ELMALI

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon sol bekte Trondsen, İsmail, Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf'u kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

İstikrar sağlanamayan bu bölge için yönetim, yerli kuralının 7+4 olarak yürürlüğe girme ihtimalini düşünerek Türk futbolcu takviyesi istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

İlk hedef ise Kasımpaşa ile geride kalan sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Ancak İstanbul ekinin, Trabzonspor dışında birçok takımla temas halinde olduğu ve bu nedenle 21 yaşındaki oyuncunun satışıyla ilgili henüz net bir karar vermediği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

Eren Elmalı'nın sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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