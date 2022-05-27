TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan transfer atağı! Eren Elmalı ve Onur Bulut...

İlk hedef ise Kasımpaşa ile geride kalan sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı .

Ancak İstanbul ekinin, Trabzonspor dışında birçok takımla temas halinde olduğu ve bu nedenle 21 yaşındaki oyuncunun satışıyla ilgili henüz net bir karar vermediği belirtildi.