Haberler Trabzonspor Sol beke Eren Elmalı

Sol beke Eren Elmalı

Yönetim, Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki yıldızını transfer listesinin başına yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Sol beke Eren Elmalı
Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon sol bekte Trondsen, İsmail, Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf'u kullanmıştı. İstikrar sağlanamayan bu bölge için yönetim, yerli kuralının 7+4 olarak yürürlüğe girme ihtimalini düşünerek Türk futbolcu takviyesi istiyor. İlk hedef ise Kasımpaşa ile geride kalan sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı. Ancak İstanbul ekinin, Trabzonspor dışında birçok takımla temas halinde olduğu ve bu nedenle 21 yaşındaki oyuncunun satışıyla ilgili henüz net bir karar vermediği belirtildi. Eren'in sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
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