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Sağ beke Onur Bulut

Fırtına, Kayserispor’un 28 yaşındaki savunmacısı için harekete geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Sağ beke Onur Bulut
Peres'in aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın ardından Serkan Asan'ın da dizinden ameliyat olması, Trabzonspor'da sağ bek transferini öncelikli ihtiyaç haline getirdi. Gündemdeki oyuncu Onur Bulut. Kayserispor'un 28 yaşındaki yıldızı 34 lig mücadelesinde 1 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi. Bordo-mavililer takasta Abdulkadir Parmak başta olmak üzere bazı isimleri teklif edeceği öğrenildi. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.79 boyundaki futbolcu, aynı zamanda merkez orta saha ve orta sahanın sağında da görev alabilmekte.
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