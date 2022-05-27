Hasreti noktaladı

81 puanla şampiyon olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı. Ligde en yakın rakibi F.Bahçe'nin 8 puan önünde ipi göğüsleyen bordo-mavili takım, özlemi bitirdi.

70 MAÇTA 6 YENİLGİ

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken; sadece 6 maçı kaybetti ve Avcı yönetiminde 2.08'lik puan ortalaması elde etti.

2 SEZONDA 2 KUPA

Fırtına, Avcı ile 2 sezonda 2 kupa aldı. İlk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Karadeniz devi, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Böylece Avcı ile 2 sezonda 2 kupayı müzesine götürmüş oldu.

ART ARDA AVRUPA'DA

Geçen sezon ligi 4. bitirerek Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren sınav verecek. Trabzonspor, Avcı ile art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.