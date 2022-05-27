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Halil'i isterim

Abdullah Avcı’nın transfer edilmesini talep ettiği 28 yaşındaki sağ kanat için Göztepe ile temasa geçildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Halil'i isterim
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de küme düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ı istiyor. Avcı, 28 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve takımında görmek istediğini iletti. Tecrübeli sağ kanat da Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan milli futbolcunun bonservisi için Göztepe ile masaya oturdu. 1.67 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetim para ve oyuncu takası karşılığında transferi bitirmeye çalışacak. Bu sezon Göztepe ile 33 maça çıkan Halil 5 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.
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