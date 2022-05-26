Otobüs dizaynını taraftar belirledi

Trabzonspor'un resmi fan token partneri socios.com geçtiğimiz sezonun başında Futbol A Takım otobüsünün dış dizaynı için bir oylama başlattı. $TRA fan token alan taraftarlar, bordo- mavililerin otobüsünün dizaynını kendi oylarıyla belirledi. Böylece taraftar ta
Trabzonspor'un resmi fan token partneri socios.com geçtiğimiz sezonun başında Futbol A Takım otobüsünün dış dizaynı için bir oylama başlattı. $TRA fan token alan taraftarlar, bordo- mavililerin otobüsünün dizaynını kendi oylarıyla belirledi. Böylece taraftar takım otobüsünün dış dizaynını değiştirdi.