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Otobüs dizaynını taraftar belirledi

Trabzonspor'un resmi fan token partneri socios.com geçtiğimiz sezonun başında Futbol A Takım otobüsünün dış dizaynı için bir oylama başlattı. $TRA fan token alan taraftarlar, bordo- mavililerin otobüsünün dizaynını kendi oylarıyla belirledi. Böylece taraftar ta

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Otobüs dizaynını taraftar belirledi
Trabzonspor'un resmi fan token partneri socios.com geçtiğimiz sezonun başında Futbol A Takım otobüsünün dış dizaynı için bir oylama başlattı. $TRA fan token alan taraftarlar, bordo- mavililerin otobüsünün dizaynını kendi oylarıyla belirledi. Böylece taraftar takım otobüsünün dış dizaynını değiştirdi.
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