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Örümcek adam Uğurcan

Karadeniz devinin kalecisi, yaptığı kurtarışlar ve arkadaşlarına verdiği güven ile şampiyonluğun en önemli aktörlerinden oldu. Fırtına ligin en az gol yiyen takımı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Örümcek adam Uğurcan

ŞampiyonTrabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Bordo-mavili takım, 38 haftada kalesinde 36 gol görerek maç başına 0.94'lük ortalamasıyla rakiplerine fazla şans vermedi. Karadeniz devi, Başakşehir ile birlikte ligde en az gol yiyen takım unvanını elde etti. Kaptan Uğurcan da yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile şampiyonluğun en önemli aktörlerinin başında geliyor. Cezası nedeniyle 2 maçta görev yapamayan 26 yaşındaki eldiven, 36 karşılaşmada 33 gol yedi. Uğurcan ile Fırtına maç başına 0.91'lik ortalamasıyla oynadı.

133 SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Uğurcan, ligde 5 sezonda 133 kez Fırtına'nın kalesini korudu, 144 gol yedi. 26 yaşındaki eldiven, 2017-18'de 6 maçta 12, 2018-19'da 20 maçta 23, 2019-20'de 33 maçta 40, 2020-21'de 38 karşılaşmada 36, bu sezon da 36 maçta 33 gol yedi.

3 KALECİ GÖREV YAPTI

Uğurcan Çakır, 36 maçta kalesinde 33 gol görürken, Erce Kardeşler 1 maçta 3 gol yedi. Arda Akbulut da oynadığı 1 maçta kalesini kapadı.SON

5 SEZONUN EN AZ GOLÜ

Karadeniz devi, 36 golle son 5 sezon içerisinde en az golü yedi. Bordo-mavili takım, 2016-17'de 34 maçta kalesinde 34 gol görürken, 2017- 18'de 34 maçta 51, 2018- 19'da 34 maçta 46, 2019- 20'de 34 maçta 42, 2020- 21'de 40 maçta 37 gol yedi.

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