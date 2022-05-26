Masouras'ı istedik

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı. Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin şu ana kadar imza atmaması nedeniyle B planını devreye sokan Karadeniz devi, devre arasında da istediği Yunan sol kanat Georgios Masouras için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililer, Olympiakos'un 28 yaşındaki oyuncusu için resmi teklif bile sunmuş durumda. Bu haberi bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı. sportpress24' e konuşan Ağaoğlu, "Masouras için teklif sunduk. Ama Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Bordo mavili yönetim, futbolcuyu transfer etmek için ocak ayında da girişimde bulunmuş ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Masouras'un Olympiakos ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Panionios forması giyen 1.84 boyundaki sol kanat ülkesinin milli takımında da 23 kez görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı. Yunanistan'ın Kechrinia şehrinde 1 Ocak 1994'te dünyaya gelen ve futbol kariyerine Apollon U20 Takımı'nda başlayan yıldız futbolcu, ülkesinden dışarıya çıkmadı. İlysiakos, Panionios ile Olympiakos takımlarında forma giydi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Masouras, kanatlarda ve ofansif orta sahada görev yapıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki skor katkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı. Olympiakos formasını 46 resmi maçta giyen Yunan milli yıldız 12 gol attı ve 8 de asist yaptı. 20 gole direkt katkı sağladı.

F.BAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Masouras, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Yunan oyuncu, bu performansı sonucunda Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.