Gidecek isimler netleşiyor

Yönetim, yabancı transferi için kadroda yer açmak zorunda. Puchacz'la vedalaşan Fırtına'da; Koita, Trondsen ve Kouassi'nin gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri öğrenildi. Giresunspor'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Diabate ve Flavio da önümüzdeki yıl planlamasında yer almıyor.
Yönetim, yabancı transferi için kadroda yer açmak zorunda. Puchacz'la vedalaşan Fırtına'da; Koita, Trondsen ve Kouassi'nin gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri öğrenildi. Giresunspor'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Diabate ve Flavio da önümüzdeki yıl planlamasında yer almıyor.