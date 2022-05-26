Haberler Trabzonspor Anıt için 35 milyon TL

Anıt için 35 milyon TL

Akyazı'da yer alacak şampiyonluk anıtına Trabzonlu iş adamları Mert Kalafatoğlu ile Kerim Kalafatoğlu 1'er milyon liralık bağışta bulundu. Şu ana kadar 35 milyon TL toplanırken, destek verenlerin kendi veya şirketlerinin isimleri kupa anıtına yazılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
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