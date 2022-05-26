561 günde şampiyon

Teknik direktör Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u dipten alıp şampiyon yaptı. Karadeniz devi bu periyotta ligde 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.

KARİYER REKORU

Abdullah Avcı, bordo-mavili takım ile bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını toplamayı başardı. 2016-17'de Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde eden Avcı, bordo-mavili takım ile kariyerinin en iyi dönemine ulaştı.