Haberler Trabzonspor 561 günde şampiyon

561 günde şampiyon

Teknik direktör Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u dipden alıp şampiyon yaptı. Karadeniz devi bu periyotta ligde 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
561 günde şampiyon

Teknik direktör Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u dipten alıp şampiyon yaptı. Karadeniz devi bu periyotta ligde 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.

KARİYER REKORU

Abdullah Avcı, bordo-mavili takım ile bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını toplamayı başardı. 2016-17'de Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde eden Avcı, bordo-mavili takım ile kariyerinin en iyi dönemine ulaştı.

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