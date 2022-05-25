Sihirbaz Avcı

Süper Lig'i 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde ipi göğüsleyen bordo-mavililer, özlemi bitirdi.

2 SEZONDA 2 KUPA

Fırtına, Abdullah Avcı ile 2 sezonda 2 kupa aldı. İlk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Karadeniz devi, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Böylece Avcı ile 2 sezonda 2 kupayı müzesine götürmüş oldu.

70 MAÇTA 6 YENİLGİ

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken; sadece 6 maçı betti ve Avcı yönetiminde 2.08'lik puan ortalaması elde etti.

ART ARDA AVRUPA'DA

Karadeniz devi, geçen sezon Süper Lig'i 4. bitirerek Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan itibaren sınav verecek. Trabzonspor, Avcı ile art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.