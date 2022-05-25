Haberler Trabzonspor Sihirbaz Avcı

Sihirbaz Avcı

Süper Lig'i 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde ipi göğüsleyen bordo-mavililer, özlemi bitirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Sihirbaz Avcı

Süper Lig'i 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde ipi göğüsleyen bordo-mavililer, özlemi bitirdi.

2 SEZONDA 2 KUPA

Fırtına, Abdullah Avcı ile 2 sezonda 2 kupa aldı. İlk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Karadeniz devi, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Böylece Avcı ile 2 sezonda 2 kupayı müzesine götürmüş oldu.

70 MAÇTA 6 YENİLGİ

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken; sadece 6 maçı betti ve Avcı yönetiminde 2.08'lik puan ortalaması elde etti.

ART ARDA AVRUPA'DA

Karadeniz devi, geçen sezon Süper Lig'i 4. bitirerek Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan itibaren sınav verecek. Trabzonspor, Avcı ile art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mbwana Samatta için kararını verdi! Yeni takımı belli oldu, Süper Lig’e dönüyor…
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
"Berat Albayrak’a ülke futbolu borçlu"
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16