Bitirim üçlü

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da hücum hattı da sezonu lider tamamladı. Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny ligin en iyi hücum üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı. Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny 10 gol atarak toplamda 38 kez fileleri sarstılar. Bordo-mavililerin attığı 69 golün 38'ine imza koyan üç isim yüzde 56.7'lik katkı sağladı.

12 FUTBOLCU GOL ATTI

Fırtına'da bu sezon Süper Lig'de 12 oyuncu golle tanıştı. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Hamsik, Gervinho ve Dorukhan 2'şer, Hugo, Peres ve ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı 1'er gol kaydetti. İki gol de rakip takımın kendi kalesine attı.