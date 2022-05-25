Haberler Trabzonspor Bitirim üçlü

Bitirim üçlü

Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny, ligin en iyi forvet üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı. Üç oyuncu 38 kez fileleri sarsarak gol noktasında yüzde 56.7 katkı sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Bitirim üçlü

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da hücum hattı da sezonu lider tamamladı. Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny ligin en iyi hücum üçlüsü olarak ilk sırada yer aldı. Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny 10 gol atarak toplamda 38 kez fileleri sarstılar. Bordo-mavililerin attığı 69 golün 38'ine imza koyan üç isim yüzde 56.7'lik katkı sağladı.

12 FUTBOLCU GOL ATTI

Fırtına'da bu sezon Süper Lig'de 12 oyuncu golle tanıştı. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Hamsik, Gervinho ve Dorukhan 2'şer, Hugo, Peres ve ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı 1'er gol kaydetti. İki gol de rakip takımın kendi kalesine attı.

DİĞER
Vedat Muriqi İspanya’da göze girmeyi başardı! Belirsizlik son buluyor, harekete geçtiler…
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı! Kutluay'dan olay yaratan gönderme: Arsız
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
"Berat Albayrak’a ülke futbolu borçlu"
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16