Şemsetdin Hancı: Berat Albayrak’a ülke futbolu borçlu

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Bankalar Birliği anlaşmasına çok sadık kaldığını belirten Şemsetdin Hancı, şöyle konuştu:

"Biz eski bakanımız Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması için ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaten futbolu çok iyi bilen birisi. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini ve ailesini bir taraftar olarak tribünde görmek, hem bizleri hem de taraftarlarımızı fazlasıyla mutlu ediyor. Kendileri adeta Trabzonspor'u desteklemiyorlar, yaşıyorlar."



