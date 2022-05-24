Şampiyonluğu dünya konuştu

Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kutlama alanlarını dolduran taraftarların ışıklı gösterisi şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Binlerce insanın katıldığı törenlerde herhangi bir asayiş olayı da yaşanmadı.
Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kutlama alanlarını dolduran taraftarların ışıklı gösterisi şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Binlerce insanın katıldığı törenlerde herhangi bir asayiş olayı da yaşanmadı.