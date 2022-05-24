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Şampiyonluğu dünya konuştu

Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kutlama alanlarını dolduran taraftarların ışıklı gösterisi şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Binlerce insanın katıldığı törenlerde herhangi bir asayiş olayı da yaşanmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Şampiyonluğu dünya konuştu
Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kutlama alanlarını dolduran taraftarların ışıklı gösterisi şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Binlerce insanın katıldığı törenlerde herhangi bir asayiş olayı da yaşanmadı.
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