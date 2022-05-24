Sakatlık kabusu

Ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlaması şampiyonluğu getirdi. Gervinho ve Edgar le sezonu kapattı. Bu oyuncuların yanı sıra 10 futbolcu daha sezon başından itibaren ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig (38), Ziraat Türkiye Kupası (5) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı. Trondsen 32, Hamsik 21, Koita 18, Dorukhan 14, Peres 13, Nwakaeme 10, Hüseyin 10, Hugo 9, Djaniny 10, Denswil 8, Abdulkadir 10, İsmail 5, Serkan 5 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.
Ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlaması şampiyonluğu getirdi. Gervinho ve Edgar le sezonu kapattı. Bu oyuncuların yanı sıra 10 futbolcu daha sezon başından itibaren ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig (38), Ziraat Türkiye Kupası (5) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı. Trondsen 32, Hamsik 21, Koita 18, Dorukhan 14, Peres 13, Nwakaeme 10, Hüseyin 10, Hugo 9, Djaniny 10, Denswil 8, Abdulkadir 10, İsmail 5, Serkan 5 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.