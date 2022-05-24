Haberler Trabzonspor Sakatlık kabusu

Sakatlık kabusu

Ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlaması şampiyonluğu getirdi. Gervinho ve Edgar le sezonu kapattı. Bu oyuncuların yanı sıra 10 futbolcu daha sezon başından itibaren ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig (38), Ziraat Türkiye Kupası (5) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı. Trondsen 32, Hamsik 21, Koita 18, Dorukhan 14, Peres 13, Nwakaeme 10, Hüseyin 10, Hugo 9, Djaniny 10, Denswil 8, Abdulkadir 10, İsmail 5, Serkan 5 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Sakatlık kabusu
Ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlaması şampiyonluğu getirdi. Gervinho ve Edgar le sezonu kapattı. Bu oyuncuların yanı sıra 10 futbolcu daha sezon başından itibaren ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig (38), Ziraat Türkiye Kupası (5) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı. Trondsen 32, Hamsik 21, Koita 18, Dorukhan 14, Peres 13, Nwakaeme 10, Hüseyin 10, Hugo 9, Djaniny 10, Denswil 8, Abdulkadir 10, İsmail 5, Serkan 5 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.
DİĞER
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Cannes’a damga vurdu! Pınar Deniz, kıyafeti ve güzelliğiyle ilgi topladı!
Ekspres vurgun: Adliye çalışanlarının trenle Anadolu turu hayali suya düştü
İşte Dursun Özbek'in ilk transferi!
Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına rakiplerine şans tanımadı! İstatistikleri altüst etti
'Erken kalkan yol aldı!' İşte şampiyon yapan o planlama
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi 00:53
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." 00:49
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 00:49
Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! Cimbom sol bekini Portekiz'de buldu! 00:48
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı 00:48
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... 00:48
Daha Eski
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... 00:48
Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... 00:47
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı 00:47
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... 00:46
Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! 00:46
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 00:46