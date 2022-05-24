En golcü Cornelius oldu

Şampiyon Trabzonspor'un Süper Lig'deki en skorer oyuncusu ise 15 golle Cornelius oldu. Bu oyuncuyu 13 golle Nwakaeme takip ederken, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Dorukhan Toköz ve Hamsik 2'şer gol atarken, Peres, Hugo ve takımdan devre arasında ayrılan Yusuf Sarı ise 1'er golle takip etti.
Şampiyon Trabzonspor'un Süper Lig'deki en skorer oyuncusu ise 15 golle Cornelius oldu. Bu oyuncuyu 13 golle Nwakaeme takip ederken, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Dorukhan Toköz ve Hamsik 2'şer gol atarken, Peres, Hugo ve takımdan devre arasında ayrılan Yusuf Sarı ise 1'er golle takip etti.