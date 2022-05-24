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1 numara Uğurcan Çakır

Bu sezon önemli bir performansa imza atarak adeta devleşen başarılı eldiven, A Milli Takım'ın kalesini devralırken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferi en çok konuşulacak isimlerin başında gelecek. Transfer olup olmayacağı merakla beklenen Uğurcan Çakır sahada en çok kalan isim oldu. Süper Lig'de 3 bin 229 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, 36 maçın 11'inde ise kalesini gole kapadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
1 numara Uğurcan Çakır
Bu sezon önemli bir performansa imza atarak adeta devleşen başarılı eldiven, A Milli Takım'ın kalesini devralırken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferi en çok konuşulacak isimlerin başında gelecek. Transfer olup olmayacağı merakla beklenen Uğurcan Çakır sahada en çok kalan isim oldu. Süper Lig'de 3 bin 229 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, 36 maçın 11'inde ise kalesini gole kapadı
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