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Ya tamam ya devam

Fırtına’yla son maçına çıkan Nwakaeme ile son kez görüşülecek. Fiyat artırımı yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ya tamam ya devam
Karadeniz devinin yıldızı Anthony Nwakaeme, Başakşehir ile oynanan maçla birlikte sözleşme süresi içerisindeki son maçına çıktı. Ancak Nijeryalı sol kanat ile devam eden sözleşme uzatma temasları kapsamında menajeri ve kendisiyle İstanbul'da bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi. Bu görüşmede yönetim kurulunun 33 yaşındaki futbolcuya herhangi bir fiyat artırımı teklifinde bulunmayacağı ancak oyuncudan son teklifi kabul etmesi durumunda yola devam edilmek istendiğinin yeniden vurgulanacağı belirtildi.
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