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Tatil havası

Haftalardır şampiyonluk kutlamaları yapan Fırtına, dün Başakşehir’e karşı maçın ilk yarısında varlık gösteremedi. Okaka, Epureanu, Serdar'ın golleri ile geriye düşen şampiyon, ikinci yarıda daha etkili olsa da sonuca ulaşamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Tatil havası

Şampiyon Trabzonspor, ligin kapanışı iyi yapamadı. Haftalardır kutlamalar ve tekno partilerle şampiyonluğunu kutlayan Karadeniz devinin futbolcuları dün Başakşehir karşısında özellikle ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Okaka, Epureanu ve Serdar Gürler'in golleri ile soyunma odasına 3-0 geriye düşen Karadeniz devi, ikinci yarıda işi daha biraz daha ciddiye aldı. Bu yarıda birçok pozisyona giren Fırtına, sadece Nwakaeme'nin sayısı ile cevap verdi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA

Ligde 1995-96 sezonu ile 2010-11'de 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu rekoru kırma şansını dünkü yenilgi ile kaçırdı. Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan Karadeniz devi, bu yıl ise bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fırtına'yı 3-1 mağlup eden Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. İstanbul ekibi, 65 puanla dördüncü oldu.

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