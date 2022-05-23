Haberler Trabzonspor Tarihi anlar, alkışlarla karşıladılar

Tarihi anlar, alkışlarla karşıladılar

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirliler, soyunma odasından çıkan bordo-mavilileri alkışlarla kutladı. Kaptan Mahmut Tekdemir, devre arasında Fırtına'ya giden Visca'ya çiçek verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Tarihi anlar, alkışlarla karşıladılar
Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirliler, soyunma odasından çıkan bordo-mavilileri alkışlarla kutladı. Kaptan Mahmut Tekdemir, devre arasında Fırtına'ya giden Visca'ya çiçek verdi.
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