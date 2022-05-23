Tarihi anlar, alkışlarla karşıladılar

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirliler, soyunma odasından çıkan bordo-mavilileri alkışlarla kutladı. Kaptan Mahmut Tekdemir, devre arasında Fırtına'ya giden Visca'ya çiçek verdi.
Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirliler, soyunma odasından çıkan bordo-mavilileri alkışlarla kutladı. Kaptan Mahmut Tekdemir, devre arasında Fırtına'ya giden Visca'ya çiçek verdi.