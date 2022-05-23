Şanssız Bakasetas

Bordo-mavililer, Başakşehir karşısında ikinci devreye çok etkili başlangıç yapmak istedi. Rakip kaleye hızlı giden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas uzaklardan şansını denedi. 46'da Yunan yıldızın mermi gibi vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.
Bordo-mavililer, Başakşehir karşısında ikinci devreye çok etkili başlangıç yapmak istedi. Rakip kaleye hızlı giden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas uzaklardan şansını denedi. 46'da Yunan yıldızın mermi gibi vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.