Haberler Trabzonspor Şampiyonlar Ligi mesajı

Şampiyonlar Ligi mesajı

Edin Visca maç sonu Şampiyonlar Ligi mesajı verdi. Boşnak süper yıldız, "10 yılım burada geçti, harika maçlar yaşadım, bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Burada şampiyon oldum. Trabzonspor olarak zor ama güzel bir sezon geçirdik, tarih yazdık. Hedef tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar liginde gruplara kalmak olacak. Tatilden gelir gelmez hazırlıklara başlayacağız. Bu şampiyonluk hak ettik. Kutlamaları dünya gördü" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Şampiyonlar Ligi mesajı
Edin Visca maç sonu Şampiyonlar Ligi mesajı verdi. Boşnak süper yıldız, "10 yılım burada geçti, harika maçlar yaşadım, bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Burada şampiyon oldum. Trabzonspor olarak zor ama güzel bir sezon geçirdik, tarih yazdık. Hedef tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar liginde gruplara kalmak olacak. Tatilden gelir gelmez hazırlıklara başlayacağız. Bu şampiyonluk hak ettik. Kutlamaları dünya gördü" dedi.
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