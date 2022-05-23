Madende kutlama

Zonguldak'da bir ocakta çalışan maden işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu yerin yaklaşık 100 metre altında kutladı. Paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu. 38 yıl aradan sonra gelen büyük zaferi "Bize yerin altı da Trabzon" tezahüratıyla kutladılar.
Zonguldak'da bir ocakta çalışan maden işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu yerin yaklaşık 100 metre altında kutladı. Paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu. 38 yıl aradan sonra gelen büyük zaferi "Bize yerin altı da Trabzon" tezahüratıyla kutladılar.