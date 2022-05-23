En Quality’de yılın hocası Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya bir ödül daha... Quality Dergisi, Avcı'yı 'yılın teknik direktörü' seçti. Takımın maç programı nedeniyle Avcı ödülünü teslim alamamıştı. Dün Karadeniz ekibinin kamp yaptığı otelde ödülü kendisine takdim edildi. Şampiyon hoca "Kupa maçı sebebiyle ödül törenine gelememiştim. Bu tarz ödülleri almak bir sonrakine daha iyi hazırlanmak için daha iyi hissettiriyor. Bizim için harika geçen bir sezon oldu. Kupa almak, ödül almak emeğimizin karşılığı" ifadelerini kullandı.