Abdullah Avcı: Keyfini sürün

Karadeniz temsilcisinin Başakşehir'e kaybettiği mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı sezonu değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Trabzonspor taraftarı adına harika bir sezon oldu. Bütününe baktığımızda insanların saygısını kazanarak şampiyonluğa ulaştık. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bunun mutluluğunu yaşasınlar. Şimdi artık üzerine koyarak devam etme zamanı" dedi. Avcı, şimdi önlerinde Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir macera olduğunu kaydetti. Usta hoca şöyle konuştu: " Hazırlıklarımız yapıyoruz. Transfer, sezon planlaması, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimize bakıyoruz. Çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Bu maça gelirsek ilk yarı iyi değildik. İkinci yarı etkiliydik, pozisyonlar da bulduk. Kaleci Volkan çok iyi kurtarışlar yaptı"