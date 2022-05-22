Uğurcan Çakır pahalı geldi!

Uğurcan Çakır ile Serie A takımlarından Fiorentina'nın bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ancak 26 yaşındaki başarılı kalecinin transfer maliyetinin, İtalyan ekibine pahalı geldiği öğrenildi. Çakır ve menajerlerinin, İspanya ve İngiltere ekipleriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.
Uğurcan Çakır ile Serie A takımlarından Fiorentina'nın bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ancak 26 yaşındaki başarılı kalecinin transfer maliyetinin, İtalyan ekibine pahalı geldiği öğrenildi. Çakır ve menajerlerinin, İspanya ve İngiltere ekipleriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.