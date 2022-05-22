Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Güven Yalçın ise bu sezon 32 maçta 6 gol atarken 3 asist kaydetti. Can Bozdoğan da 27 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıldızları ikna etmeyi planlıyor. Kolları erkenden sıvayan başkan Ahmet Ağaoğlu, üç isimle anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu "Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak" dedi.