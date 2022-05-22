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Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transferde gaza bastı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir takım kurmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerin gündeminde 4 ismin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Şampiyonluk özlemini gideren Trabzonspor'da yeni hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Bunun için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fırtına yeni sezon planlamasına geçen sezon olduğu gibi yine erken start verdi.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Transfer komitesinde yer alan başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Önünde ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı bulunan bordo-mavililerin radarında Türkiye'deki oyuncular yer alıyor.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Sol bek, sağ bek, sağ stoper, defansif orta saha, sol kanat ve forvete transfer düşünülüyor.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Ciddi teklifler gelen Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olması halinde bir de kaleci alınacak.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

BATSHUAYI RADARDA

Abdullah Avcı'nın belirlediği isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde yer alan isimlerden bazıları belli oldu.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Bordo-mavililerin Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek olan Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor'dan Fernando da gündemde.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Güven ve Can'a Beşiktaş'ın da yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Oyuncuların kararına göre harekete geçilecek.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

BATSHUAYI'DEN 14 GOL, 5 ASİST!

Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Michy Batshuayi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Güven Yalçın ise bu sezon 32 maçta 6 gol atarken 3 asist kaydetti. Can Bozdoğan da 27 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

KAMPA TAM KADRO

Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıldızları ikna etmeyi planlıyor. Kolları erkenden sıvayan başkan Ahmet Ağaoğlu, üç isimle anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu "Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak" dedi.

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