Trabzonspor transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...

Şampiyonluk özlemini gideren Trabzonspor'da yeni hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.
Şampiyonluk özlemini gideren Trabzonspor'da yeni hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.
Bunun için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fırtına yeni sezon planlamasına geçen sezon olduğu gibi yine erken start verdi.
Transfer komitesinde yer alan başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Önünde ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı bulunan bordo-mavililerin radarında Türkiye'deki oyuncular yer alıyor.
Sol bek, sağ bek, sağ stoper, defansif orta saha, sol kanat ve forvete transfer düşünülüyor.
Ciddi teklifler gelen Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olması halinde bir de kaleci alınacak.
BATSHUAYI RADARDA
Abdullah Avcı'nın belirlediği isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde yer alan isimlerden bazıları belli oldu.
Bordo-mavililerin Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek olan Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor'dan Fernando da gündemde.
Güven ve Can'a Beşiktaş'ın da yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
Oyuncuların kararına göre harekete geçilecek.
BATSHUAYI'DEN 14 GOL, 5 ASİST!
Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Michy Batshuayi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.
Güven Yalçın ise bu sezon 32 maçta 6 gol atarken 3 asist kaydetti. Can Bozdoğan da 27 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
KAMPA TAM KADRO
Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıldızları ikna etmeyi planlıyor. Kolları erkenden sıvayan başkan Ahmet Ağaoğlu, üç isimle anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu "Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak" dedi.