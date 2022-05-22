Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

YENİ REKOR ZAMANI Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, F.Bahçe'nin rekoruna ortak olmuştu... Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükseltecek. Böylece mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.

İKİ KEZ 82 PUAN Fırtına, lig tarihindeki en yüksek puanını 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonlarında 34 maçta 82 puan elde ederek topladı...