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Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan bordo mavili takım, 2021-22 sezonunun son maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek perdeyi galibiyetle kapatmak istiyor. İşte Başakşehir Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...a

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, veda maçına bugün Medipol Başakşehir deplasmanında çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Şampiyonluk kupasını geçen hafta alan, Altay maçından sonra taraftarı önünde turunu atan bordo-mavililer, tarihi sezonun finişini 3 puanla yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı eksikler nedeniyle bugün kadroda mecburi değişiklikler yapacak.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

ŞEHİR'İN AVRUPA PLANI

Savunmanın sağında Dorukhan Toköz'e yer verecek olan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada ise Berat&Siopis ikilisini birlikte görevlendirmesi bekleniyor. Stoperde Vitor Hugo'ya Ahmetcan eşlik ederken, sol bekte ise İsmail yer alacak...

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Ev sahibi Başakşehir'de de hedef mutlak 3 puan. Lig dördüncülüğü için Alanyaspor ile çekişen turuncu-lacivertliler, son haftaya bir puan önünde girdiği rakibine karşı avantajını koruyarak Avrupa biletini almak istiyor.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

VİSCA İÇİN ÇOK FARKLI

Edin Visca bugün 11 sezon formasını giydiği Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak. Devre arasında İstanbul ekibinden, Trabzonspor'a transfer olan oyuncu 2011'de Zeljeznicar'dan geldiği Başakşehir'de 397 maça çıkıp 109 gol attı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Başarısını Trabzonspor'a da taşıyan Visca, bordo-mavili ekipte 4.5 ayda 6 gol+5 asistlik performansı ile şampiyonluğa önemli katkı sağladı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

İSTANBUL HEGEMONYASI

Fırtına, bu sezon İstanbul ekipleri karşısında mağlup olmadı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Bordomavililer; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmeden, hanesine 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

6 EKSİK VAR

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Bruno Peres ve Stefano Denswil forma giyemeyecek. Marek Hamsik de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacak.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

YENİ REKOR ZAMANI

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, F.Bahçe'nin rekoruna ortak olmuştu... Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükseltecek. Böylece mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

İKİ KEZ 82 PUAN

Fırtına, lig tarihindeki en yüksek puanını 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonlarında 34 maçta 82 puan elde ederek topladı...

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Bugünkü maçın berabere bitmesi halinde ise bordo-mavililer 38 maç sonunda üçüncü kez 82 puanla ligi tamamlayacak.NA, bu sezon İstanbul ekipleri karşısında mağlup olmadı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Bordomavililer; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmeden, hanesine 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, CAİÇARA, DUARTE, EPUREANU, LİMA, TOLGA, MAHMUT, BERKAY, DENİZ, TREZEGUET, OKAKA

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR: UĞURCAN, DORUKHAN, AHMETCAN, HUGO, İSMAİL, SİOPİS, BERAT, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

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