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Başakşehir - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı sürprizi!

Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, karşılaşmayı izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 16:31
Başakşehir - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor, sezonu İstanbul'da kapatıyor. Bordo-mavili ekip, 38. ve son haftada Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerin Başakşehir ile kozlarını paylaştığı maçta, sürpriz bir isim tribünde yer aldı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, karşılaşmayı izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı performansıyla beğeni topladı.

Takımıyla 10 mücadelede forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 8 gollük katkı verdi.


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