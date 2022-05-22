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Abdullah Avcı'dan Başakşehir Trabzonspor maçı sonrası Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 3-1 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için heyecanlı olduğunu belirtip, "Şampiyonlar Ligi müziğini, heyecanını ilk defa burada play-off maçında, bu statta Başakşehir'de çalıştığım süreçte yaşamıştım. Topunu da almıştım, müziğini de dinlemiştim." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:05 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:13
Abdullah Avcı'dan Başakşehir Trabzonspor maçı sonrası Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligin son maçında Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Trabzonspor Kulübü, taraftarı adına harika bir sezon. Her şeyin planlamasını yapmış, bu hedefe adım adım giden ve bunu gerçekleştiren bir sene. Bunun mutluluğunu şehrimiz yaşıyor. Oyuncularımız bunun keyfini çıkarsınlar. Harika işler yaptık. Daha iyi işler yapabilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI
"Şampiyonlar Ligi müziğini, heyecanını ilk defa burada play-off maçında, bu statta Başakşehir'de çalıştığım süreçte yaşamıştım. Topunu da almıştım, müziğini de dinlemiştim. Hatta bugün Başakşehir'in şu anki teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmüştü. Girseydi gruplara kalacaktık. Sevilla maçıydı. Ondan önce Club Brugge'yi elemiştik. Gelebilecek takımlara bakıyoruz, bir yandan sezon planlaması ve hazırlıkları yapıyoruz."

"HİÇ ŞIK OLMAYAN BİR İLK YARI"
"Bize hiç şık durmayan bir ilk yarı, çok fazla oyun üstünlüğü olmasa da ama 3-0 ilk yarıyı geride kapattık. İkinci yarısı da bir teknik adam olarak son derece mutlu eden bir ikinci yarı. 45'le 61 arası tam 5 net, bunun 1 tanesi gol oldu. Diğerlerini kaçırdık. Volkan burada devreye girdi. O da U17'den beri oyuncum, buraya almıştım."

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