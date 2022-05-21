TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Fırtına, Halil için Brentford'la yaptığı görüşmelerde önemli yol katetti.

İngiliz ekibinin golcü oyuncu için resmi bir teklif almaması, geçen sezonda başında da İspanya ve Fransa'dan beklenen tekliflerin gelmemesi yüzünden Galatasaray'a geri dönen Halil için Trabzonspor'un teklifinin değerlendiriği bildirildi.