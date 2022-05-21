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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavililerin bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu bitirmeye yakın olduğu bildirildi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:54
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Süper Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da ilk transfer gerçekleşiyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadrosunu genişletme çalışmalarına başlayan Fırtına, sürpriz bir transfere imza atabilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre babası Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu, bordo-mavili formayı giymeye yakın.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Fırtına, Halil için Brentford'la yaptığı görüşmelerde önemli yol katetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

İngiliz ekibinin golcü oyuncu için resmi bir teklif almaması, geçen sezonda başında da İspanya ve Fransa'dan beklenen tekliflerin gelmemesi yüzünden Galatasaray'a geri dönen Halil için Trabzonspor'un teklifinin değerlendiriği bildirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Milli oyuncu bu sezon 32 maça çıkarken 19 kez ilk 11 başladı, 5 gol 1 asistlik skor üretti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

3 Ocak 2020 tarihinde İngiliz ekibi Brentford'a transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Twente'de kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a kiralandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

1.5 sezondur sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan Halil, çıktığı 45 maçta 8 gol kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Genç futbolcu A Milli Futbol Takımı'na seçilme başarısı da gösterdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Ay-yıldızlı formayı 9 müsabakada terleten Halil Dervişoğlu, 4 kez de gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

22 yaşındaki genç golcünün Brentford'la olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Halil'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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