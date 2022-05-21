TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Süper Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da ilk transfer gerçekleşiyor...
Süper Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da ilk transfer gerçekleşiyor...
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadrosunu genişletme çalışmalarına başlayan Fırtına, sürpriz bir transfere imza atabilir.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre babası Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu, bordo-mavili formayı giymeye yakın.
Fırtına, Halil için Brentford'la yaptığı görüşmelerde önemli yol katetti.
İngiliz ekibinin golcü oyuncu için resmi bir teklif almaması, geçen sezonda başında da İspanya ve Fransa'dan beklenen tekliflerin gelmemesi yüzünden Galatasaray'a geri dönen Halil için Trabzonspor'un teklifinin değerlendiriği bildirildi.
Milli oyuncu bu sezon 32 maça çıkarken 19 kez ilk 11 başladı, 5 gol 1 asistlik skor üretti.
HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi.
Kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı.
3 Ocak 2020 tarihinde İngiliz ekibi Brentford'a transfer oldu.
Twente'de kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a kiralandı.
1.5 sezondur sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan Halil, çıktığı 45 maçta 8 gol kaydetti.
Genç futbolcu A Milli Futbol Takımı'na seçilme başarısı da gösterdi.
Ay-yıldızlı formayı 9 müsabakada terleten Halil Dervişoğlu, 4 kez de gol sevinci yaşadı.
22 yaşındaki genç golcünün Brentford'la olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Halil'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...