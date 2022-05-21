TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

HOCAMI ÇOK SEVİYORUM Ondan sonra Trabzonspor'dan da teklif geldi. Abdullah hoca aradı. Başka kulüplerden de teklif vardı ama ben Abdullah hocayı çok sevdiğim, Trabzon gibi bir futbol şehrinde oynamak istediğim ve yanında beni milli takımdan beri arkadaşlarım olduğu için buraya geldim. Hepsi çok etkili oldu. Başkanımız ve asbaşkanımız da bu transferde çok büyük katkı sağladı sağ olsunlar.

UĞURCAN ÇAKIR'IN HAKKI Çok iyi arkadaş olduğunuz Uğurcan, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Bu konuda ne söyleyeceksin? Benim çok iyi dostumdur ve onu gerçekten çok severim. Genç milli takımlarda oynarken, çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. O günden beri ne o benim odamdan çıkardı ne de ben onun. Hep en iyi yerlere gelmesini isterim, en iyi kulüplerde izlemek isterim.