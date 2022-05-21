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TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da sezonun en kritik isimlerinden Dorukhan Toköz, Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. Toköz, "Sezon başında Abdullah Avcı hocanın araması beni çok mutlu etmişti. Çünkü Abdullah hocayı çok severim, güzel günlerimiz geçmişti. Beşiktaş'ta kalabilirdim veya İstanbul'da başka bir takıma da gidebilirdim, Avrupa'dan da teklifler vardı. Ama ben biraz daha Türkiye'de kalma taraftarı olduğumu anladım. İlk başta gitmek istiyordum ama sonra fikrim değişti. Git-gelleri olan bir insanım aslında." dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Şampiyon Trabzonspor'un joker oyuncusu Dorukhan Toköz, FOTOMAÇ'a özel konuştu. "Sözleşme sürem bitene kadar buradayım" diyen 25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili de ilk kez konuştu ve Trabzonspor'a transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın çok etkisi olduğunu söyledi. Dorukhan, "Abdullah hoca ilk beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Ona göre kadro kuruyoruz, ona göre çalışacağız' dedi. Ben de geldim. İlk günden beri 'şampiyon olacağız' diye oynuyorum, bütün arkadaşlarım da aynı. Yani şampiyonluk hep aklımızdaydı ama puan olarak garantileyene kadar savaştık" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

HEDEFİMİZ YİNE AYNI

Dorukhan şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki kolay değil sıkışık 1 takvim var ama yine şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler, bırakmasınlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Allah razı olsun hiçbiri bırakmadı. Zaten onlarla beraber şampiyon olduk. Onlar stadı doldurdu, biz de iyi futbol izletip 3 puan almaya çalıştık. Onlar bize destek verdiği, pozitif yaklaştığı ve düşündüğü sürece sırtımız yere gelmez. Biz de elimizden geleni yaptığımız veya bir sisteme sadık kaldığımız müddetçe beraber daha çok şampiyonluk görürüz.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

İKİ KULÜPTE DE GÜZELDİ

Hem Beşiktaş'ta hem Trabzon'da kutlamalar harikaydı. Bunun karşılaştırması olmaz, karşılaştırmak zaten bana yakışmaz. İkisinin de ayrı çok güzel anıları var. Söylenecek tek şey; ikisinde de çok mutluydum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

ORTA SAHADA RAHATIM

Sağ bek, sağ stoper ve orta sahada oynadın. Üç mevkide de aynı performansı gösterebilmeyi nasıl başarıyorsun. En rahat ettiğin mevki hangisi?

Benim futbolum belki de başka mevkilerde oynamaya müsait. İki yönlü oynamayı seviyorum. Taktik antrenmanlarda çok iyi çalışınca sistem içinde oynamak daha kolay oluyor. Çok çalışma sonucunda başarılı oluyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

En rahat ettiğim yer orta saha ama rahatsız olduğum bir mevki yok. Her bölgede oynamak isterim. Önemli olan takıma katkı sağlamak ve bunu başardığımda mutlu oluyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM

Sezon başındaki Trabzonspor'a transfer sürecini anlatır mısın?

Sezon başında Abdullah Avcı hocanın araması beni çok mutlu etmişti. Çünkü Abdullah hocayı çok severim, güzel günlerimiz geçmişti. Beşiktaş'ta kalabilirdim veya İstanbul'da başka bir takıma da gidebilirdim, Avrupa'dan da teklifler vardı. Ama ben biraz daha Türkiye'de kalma taraftarı olduğumu anladım. İlk başta gitmek istiyordum ama sonra fikrim değişti. Git-gelleri olan bir insanım aslında.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

AHMET ÇALIK BENİM İÇİN ÖZEL

Ahmet abiyi çok severim. Ben sakatlandığım zaman yanıma gelmişti, beni çok arayıp sormuştu. O yüzden Ahmet abinin yeri bende ayrıdır. Onun ismiyle yapılan bir sezonda onu anmak, ona bir dua okutmak istedim. O yüzden kutlamalara forma ile çıktım.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

HOCAMI ÇOK SEVİYORUM

Ondan sonra Trabzonspor'dan da teklif geldi. Abdullah hoca aradı. Başka kulüplerden de teklif vardı ama ben Abdullah hocayı çok sevdiğim, Trabzon gibi bir futbol şehrinde oynamak istediğim ve yanında beni milli takımdan beri arkadaşlarım olduğu için buraya geldim. Hepsi çok etkili oldu. Başkanımız ve asbaşkanımız da bu transferde çok büyük katkı sağladı sağ olsunlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

UĞURCAN ÇAKIR'IN HAKKI

Çok iyi arkadaş olduğunuz Uğurcan, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Bu konuda ne söyleyeceksin?

Benim çok iyi dostumdur ve onu gerçekten çok severim. Genç milli takımlarda oynarken, çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. O günden beri ne o benim odamdan çıkardı ne de ben onun. Hep en iyi yerlere gelmesini isterim, en iyi kulüplerde izlemek isterim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Çünkü çok iyi bir kaleci ve bunu ona ilk gördüğümde söylemiştim. Onun Avrupa'nın en büyük kalecilerinden biri olacağını daha ilk tanıştığımız gün söylemiştim. Bence Uğurcan gitmek istiyordur. Bunu da zaten hak ediyor. Şampiyonlukta büyük payı var. O yüzden bence artık misyonunu devam ettirmesi gerekiyor. Tabii ki bu benim düşüncem.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

HİÇBİR YERE GİTMEM

Hem Beşiktaş'ta hem de Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadın.

Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Gerçekten iki farklı büyük camiada böyle güzel duyguları yaşamak inanılmaz. İnşallah kariyerimde daha bir sürü şampiyonluk görürüm ve başarılı olurum. Benim burada 3 sezon daha kontratım var. Bana teklif gelebilir ama ben kontratım bitene kadar buradayım. Şampiyonlar Ligi'ni bekliyorum. Orada başarılı sonuçlar alacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

BEŞİKTAŞ HAKKINDA ASLA KÖTÜ KONUŞMAM

Beşiktaş'tan ayrılış süreci hep kapalı kutu kaldı. Bu konuda hiç konuşmadın, konuşmak ister misin?

Ben kapalı kalması konusunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş camiası hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söyleyemedim ve benim haddime değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!

Orada çok güzel günler geçirdim. Asla kötü konuşmam. Hatta bazen bana arkadaşlarım 'Sen Beşiktaş hakkında şöyle bir yorumda mı bulundun?' diye soruyor. O kadar güzel günümün geçtiği, ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında kötü sözler söylemem.

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