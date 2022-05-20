Haberler Trabzonspor Visca: İz bırakmak istiyorum

Visca: İz bırakmak istiyorum

beIN Sport'a konuşan Edin Visca, Trabzonspor'da iz bırakmak istediği söyledi. Takımdaki ortamı 'kusursuz' olarak tanımlayan Boşnak yıldız, "Geldiğim günden bu yana herkes bana iyi davranıyor. Burada iz bırakmak istiyorum. En önemli golüm G.Saray'a attığım goldü" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Visca: İz bırakmak istiyorum
beIN Sport'a konuşan Edin Visca, Trabzonspor'da iz bırakmak istediği söyledi. Takımdaki ortamı 'kusursuz' olarak tanımlayan Boşnak yıldız, "Geldiğim günden bu yana herkes bana iyi davranıyor. Burada iz bırakmak istiyorum. En önemli golüm G.Saray'a attığım goldü" diye konuştu.
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