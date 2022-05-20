Visca: İz bırakmak istiyorum

beIN Sport'a konuşan Edin Visca, Trabzonspor'da iz bırakmak istediği söyledi. Takımdaki ortamı 'kusursuz' olarak tanımlayan Boşnak yıldız, "Geldiğim günden bu yana herkes bana iyi davranıyor. Burada iz bırakmak istiyorum. En önemli golüm G.Saray'a attığım goldü" diye konuştu.
beIN Sport'a konuşan Edin Visca, Trabzonspor'da iz bırakmak istediği söyledi. Takımdaki ortamı 'kusursuz' olarak tanımlayan Boşnak yıldız, "Geldiğim günden bu yana herkes bana iyi davranıyor. Burada iz bırakmak istiyorum. En önemli golüm G.Saray'a attığım goldü" diye konuştu.