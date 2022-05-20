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Trabzonspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır idmana katıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, ligin son haftasında sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde rahatsızlığı nedeniyle perşembe günkü idmana katılamayan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:20
Trabzonspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır idmana katıldı

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin son maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesi hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da idman yapan bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor'un cuma günkü idmanına tedavileri süren Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Trondsen, izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Perşembe günü idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır çalışmalara katılırken, tedavisi Trabzon'da süren Gervinho ile Denswil takım arkadaşlarından ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor, cumartesi günü yapılacak son antrenmanın ardından ligin 38'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması için havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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