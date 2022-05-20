Derbilerde kaybetmedi

Fırtına, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak 23 puan elde etti. Trabzonspor, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EN SKORER TAKIM

Ligin 68 kez fileleri havalandırarak F.Bahçe ile birlikte en skorer iki takımından biri olan Fırtına'da 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Cornelius 15, Nwakaeme 12, Djaniy 10, Bakasetas 8, Abdülkadir 7, Visca 5, Hamsik, Gervinho ve Dorukhan 2'şer kez fileleri sarsmayı başardı.