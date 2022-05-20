Bakasetas: Transfer teklifi yok

Şampiyon Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas, şampiyonluk sürecini ve Türkiye ile Yunanistan bayrakları ile verdikleri fotoğrafı anlattı.

Şampiyonluk bizim ve taraftarımız için çok önemliydi. Bu şehir bunu hak ediyordu. Hep birlikte yaşadık. Umarım yine başarırız.

Ben 1-0 geriye düşüp 8 dakikada kazandığımız G.Saray derbisi sonrası 'yüzde 99 şampiyon olduk' dedim.

Kutlamalar harikaydı.

Bazı insanların kafasında Alanya ile Trabzonspor'a attığım gol vardı. Başkan da bana 'canımızı yaktın' demişti.

Transfer haberleri nasıl çıkıyor bilmiyorum ama doğru değil. Çünkü bir teklif gelirse bunu ilk bilen kulüp olur. 2 yıllık sözleşmem var. Teklif gelirse kulüp karar verir. Burada mutluyum.

F.BAHÇE'YE ATTIĞIM GOL UNUTULMAZ

Tabii ki penaltı atmak insanı mutlu eder. En önemlisi Fenerbahçe'ye son dakikaya atmıştım. Önemli bir galibiyetti. Acıtan ise Giresunspor'a karşı kaçan penaltıydı.

YUNANİSTAN'DA DA SORUYORLAR

Tabii ki Yunanistan'da da Türkiye'de yaşam ile ilgili sorular soruluyor. İki ulusun arasında bir tarih var ama bunu geçmemiz gerekiyor. Futbol bunları birleştiriyor. Yunanistan'dan geldik. Burada bize iyi davranıyor. Çok mutluyuz burada.