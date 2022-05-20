Abdullah Avcı teşekkür etti

Akvaryum açılışına katılan Teknik Direktör Abdullah Avcı da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Usta hoca "Böyle eserler kazandırmak çok önemli. Onlara katkı sağlamak zorundayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var. Bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım" dedi.
Akvaryum açılışına katılan Teknik Direktör Abdullah Avcı da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Usta hoca "Böyle eserler kazandırmak çok önemli. Onlara katkı sağlamak zorundayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var. Bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım" dedi.