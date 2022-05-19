TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Trabzonspor'un gelecek sezonki transfer planlamasında yabancı oyuncu transfer planlamasının yanı sıra yerli oyuncu planlaması da önemli bir yer tutuyor.

Takvim'in derlediği habere göre Trabzonspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen ancak kadroya katılamayan Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı.



