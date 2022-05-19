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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Bordo-mavililer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde Halil Akbunar için İzmir temsilcisi Göztepe ile temasa geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Trabzonspor'un gelecek sezonki transfer planlamasında yabancı oyuncu transfer planlamasının yanı sıra yerli oyuncu planlaması da önemli bir yer tutuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Takvim'in derlediği habere göre Trabzonspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen ancak kadroya katılamayan Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Göztepe'nin sembol isimlerinden olan ve takımı küme düşme mücadelesinde yalnız bırakmayan kanat oyuncusunun kulübüyle bir görüşme yaparak ayrılma sürecini değerlendireceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

HALİL AKBUNAR BU SEZON NE YAPTI?
Göztepe forması giyen Halil Akbunar bu sezon tüm kulvarlada 33 karşılaşmaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Halil Akbunar bu karşılaşmalarda 2614 dakika görev aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Milli futbolcu Göztepe kariyerinde toplam 309 maçta görev aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Halil Akbunar kulüp kariyerinde 49 gol, 51 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Halil Akbunar bu sezon oynadığı maçlarda 17 defa sağ, 11 defa sol, 5 defa 10 numarada ve 1 defada santrfo bölgesinde sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Halil Akbunar'ın güncel piyasa değeri 3.700 milyon Euro.


TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başlayan Halil Akbunar, 1993 tarihinde doğmuştur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

28 yaşındadır. Balçova'da oynarken Antalyaspor tarafından keşfedilip buraya gelmiş; daha sonra Göztepe'nin yolunu tutmuştur. 2011-12 yılından beri Göztepe için ter döken Halil Akbunar, son dönemde artış gösteren bir form grafiğine sahiptir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Futbolcunun bir önceki sezon ortaya koyduğu performans ise, ona doğrudan A Milli Takım davetini aldırmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Akbunar, şimdiye dek 294 maça çıkmış ve 40'ın üzerinde gol atmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Halil Akbunar'ı istedi

Gürsel Aksel Stadyumu açılış maçı sırasında Beşiktaş 'a attığı gol ünlüdür. Bu gol, aynı zamanda stadyumda atılan ilk gol olarak tarihe geçti.

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