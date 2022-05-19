TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

HER MAÇI KAZANAMAYIZ İçimdeki taraftar duygusunu hiç atamıyorum. Atmak da istemiyorum. Bu şekilde davrandık ve sonuçları da aldık zaten. Bizim hocamıza, takımımıza güvenimiz tamdı. Ben de Trabzon'da büyüdüm, 41 yılımı oraya verdim. Bozulmadım, üzülmedim, gücenmedim ve onları anlıyorum. Ama artık o da bitti. Sonuçta bir takım çıktığı her maçı alamaz, futbol bu değil.

NİNELERİMİZLE BİLE FUTBOL KONUŞAMAZ Başta hocamızdan başlayalım, çok değerli bir hocamız var. Kendisine çok şey borçluyuz. Çok değerli bir başkanımız var, sağduyusunu hiç kaybetmeyen. Çok olgun duran ve samimiyetini veren. Özellikle son dönemde Trabzonspor hakkında yapılan söylemlere onların seviyesine inmeden cevap veriyor. Trabzonspor'da futbolun tarihine baktığınız zaman biz onlardan çok öndeyiz. Bizim ninelerimizle, ablalarımızla bile futbol konuşamazlar. Ben de buradan tekrarlıyorum.