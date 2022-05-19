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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Şampiyon olmamızda payı çok büyük" dediği Asbaşkan Ertuğrul Doğan, FOTOMAÇ'a tarihi açıklamalar yaptı. A'dan Z'ye hemen her konuya değinen Doğan, kulübün hedeflerini duyurdu. İşte Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Şampiyon olmamızda payı çok büyük" dediği Asbaşkan Ertuğrul Doğan, FOTOMAÇ'a tarihi açıklamalar yaptı. A'dan Z'ye hemen her konuya değinen Doğan, kulübün hedeflerini duyurdu. İşte Doğan'ın önemli sözleri: "Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum. Ben bu süreçte belki de çok fazla ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan, çocuklarım Alya ve Kuzey'e çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor benim için çok şey ifade ediyor. Ben şanslı bir çocuktum, tüm dayılarım topçuydu. O futbol aşkıyla, o futbol hevesi ile beraber büyüdüm.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

HER YIL EN BÜYÜK ADAY OLURUZ

Asla son şampiyonluğumuz demem ama son kutladığımız şampiyonlukta diyeyim, 7 yaşındaydım. Şimdi oğlum 7 yaşında. Benimle şampiyonluğu kutluyor. Artık bu sürecin bu kadar uzamaması lazım. Yani benim, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çocukları, sizlerin çocukları şampiyonluklarla büyüyecek. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Camia şunu gördü; biz birlikte olduğumuz zaman, birlikte hareket ettiğimiz zaman ve bir şans verildiği zaman bu takım her sene şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çok net olarak söylüyorum bunu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Ben dünyadaki tüm şampiyonluk kutlamalarını yakından takip ederim. Bu konulara çok meraklıyım. Tarafsız gözle bakarak söylüyorum, benzer bir şampiyonluk kutlaması hiç görmedim. Zaten şu anda tüm dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Özellikle şampiyonluğun dili de çok önemliydi. Taraftarımız inanılmaz bir hoşgörü ile bu süreyi sürdürdü. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu göreve gelirken benim aklımdaki en büyük hedef buydu. Bu hedefi gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA ŞAMPİYONUZ

Bize yaşatılan bu gururun hiçbir karşılığı yok. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Trabzon'u, Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdular. Bunları gördükçe sorumluluğumuz artıyor. Taraftarımızı mutlu etmek için geçen yılki gibi yine başta başkanımız, Abdullah hocamızla gerekli çalışmalarımızı yaptık, tüm hazırlıklar tamam. Layık olduğu gibi taraftarımıza bütün sevinçleri, heyecanları yaşatmak istiyoruz. Bu yıl da inşallah hep beraber 9'uncu şampiyonluğumuzu kutlayacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

GELDİĞİMDE YOLUMUZU ÇİZDİK

Göreve geldiğimde aklımdan geçen tek şey şampiyonluktu. Ama sadece 'Ben şampiyon olmak istiyorum' diye sezona başlamanın bir manası yok. Gerekeni yapıyor musun? Önemli olan bu. Biz uzun yıllar bu şampiyonluğu görmedik ama niye görmedik? Bunların irdelenmesi lazımdı. İlk başta başkanımızla konuştuk ve şunu söyledik; biz önce kendimize bakalım, biz doğruyu nasıl yapacağız? Zaten çok değerli bir hocamız var, çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk. Her açıdan güzel ders çıkardık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMI

Trabzonspor camiası yaşadığımız şampiyonluk sürecinde gerçekten gücünü, birlikteliğini tam anlamıyla ortaya koydu. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, yönetimimiz, Abdullah Avcı hocamız ve Başkanımız Ahmet Ağaoğlu. Başkanımız Ağaoğlu bu işte çok büyük bir pay sahibi. Aslında yıllardan beri taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu bence tüm dünyaya gösterdik. Bu bizim için önemliydi. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

HER MAÇI KAZANAMAYIZ

İçimdeki taraftar duygusunu hiç atamıyorum. Atmak da istemiyorum. Bu şekilde davrandık ve sonuçları da aldık zaten. Bizim hocamıza, takımımıza güvenimiz tamdı. Ben de Trabzon'da büyüdüm, 41 yılımı oraya verdim. Bozulmadım, üzülmedim, gücenmedim ve onları anlıyorum. Ama artık o da bitti. Sonuçta bir takım çıktığı her maçı alamaz, futbol bu değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

NİNELERİMİZLE BİLE FUTBOL KONUŞAMAZ

Başta hocamızdan başlayalım, çok değerli bir hocamız var. Kendisine çok şey borçluyuz. Çok değerli bir başkanımız var, sağduyusunu hiç kaybetmeyen. Çok olgun duran ve samimiyetini veren. Özellikle son dönemde Trabzonspor hakkında yapılan söylemlere onların seviyesine inmeden cevap veriyor. Trabzonspor'da futbolun tarihine baktığınız zaman biz onlardan çok öndeyiz. Bizim ninelerimizle, ablalarımızla bile futbol konuşamazlar. Ben de buradan tekrarlıyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

BAŞARININ MİMARI TARAFTAR

Taraftarlarımız çok güzel tutum sergiledi. Bizi dinledi, destek oldu. Biz de onları dinledik. Hepsi bir araya geldi ve başardık. Bu işin en önemli mimarı bana göre tabii ki önce taraftar. Yıllarca bu şehre olan sevgisini, özlemini kaybetmedi bu taraftar. Yani bir taraftar düşünün, çocuklarına eski şampiyonlukları anlatarak büyütüyor. Ben de bunlara dahilim. Bu taraftar bu dokuyu koruyunca hepimiz rahatladık ve sonunda kupa kalktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

TÜM HATALARI TAHTAYA YAZDIK

Eskiye dönük bütün yılları inceledik. 'Trabzonspor hangi yılda niye şampiyon olamadı?', 'Ne gibi hatalar yapıldı?' baktık. Yani kimseyi suçlama anlamında bunu söylemiyorum bunu. Biz de öz eleştiri yaptık. Çünkü biz de şampiyonluğu kaybettik. Biz nerede yanlış yaptık, nasıl daha iyi yapabilirdik, başkanımız ile hepsini tahtaya yazdık. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın belirli bir kısmından sonra hocamız da dahil oldu. Zaten teknik, taktik konularda tek sorumlu kendisi. O da bize güzel yol gösterdi. Kendisi ve yardımcıları inanılmaz çalıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

NWAKAEME'NİN KENDİSİ BİLİR

Maaş skalamız var ve en üst noktadan (Hamsik'in maaşı) teklif yaptık. İsterse kalır, isterse kalmaz. Ama biz kalmasını isteriz. Çünkü çok beyefendi bir oyuncu. Geldiği andan itibarin hiçbir sorun çıkarmadı. Hocamız da onunla ilgili görüşlerini aktardı. Ama hiç kimse Trabzonspor'dan önemli değil. Buna biz de dahiliz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

YABANCILAR ÇOK ŞAŞIRDI

"En büyük teşekkür taraftara. Bu senenin başından sonuna kadar her anlamda yanımızda oldular. Maça girememelerine rağmen otelin önünde beklediler. Trabzon'daki maçlar zaten panayır ortamında geçti. Takımın kötü gününde havalimanına gelip destek verdiler. Bu yabancı oyuncular arasında çok konuşulan bir şey. Hayatlarında böyle bir şey hiç görmemişler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

"Benim asıl işim enerji. Enerji sektöründe kendi alanımızın lideri konumundayız. Hatta Avrupa'da da bu konuda lideriz. Ülkeme ekonomik olarak katkı yapmak için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

TRABZON SAYGININ ŞEHRİ

Trabzon'da ve İstanbul'da eşi benzeri olmayan kutlamalar yapıldı. Trabzonspor, Türkiye'nin her yerinde her zaman şampiyonluğunu kutlar. Kutlamalarımız herkese örnek olmalı, ne kadar bilinçli kutlama yapıldığını herkese gösterdik. Trabzon eskiden de sevginin ve saygının şehriydi, şimdi de öyle.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

TRABZON DEĞER KATAR

Bizim maddi veya manevi yaptığımız şeylerin çok bir önemi yok. Bunlar benim görevim. Ama rahmetli Bülent dayımın bir lafı vardı, hiç aklımdan çıkarmam, 'Kimse Trabzonspor'un ona kattığı değerden daha fazlasını ona katamaz' derdi. Ben ne yaparsam yapayım Trabzonspor'un bana kattığının yanında bir şey yapmam mümkün değil ama elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz diyelim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

SÖYLEMLERE DİKKAT ETMELİYİZ

Taraftarımız sadece şampiyonluğu kutlasın. Biz onun dışında gerekeni yapıyoruz. Kötü söz söylemenin, bu işleri başka yere çekmenin kimseye bir faydası yok. Adaletli olmak lazım. Kitlelere, şehirlere saygı göstermek gerek. Camiaları karşına almamak lazım. Allah göstermesin, gencecik insanların başlarına bir şey gelebilir. Biz burada çok sorumluluk sahibi olmak zorundayız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

KENDİMİZİ ZORLADIK

Visca sezon başında da hocamızın istediği bir oyuncuydu. Risk istemiyorduk. Visca transferinde kendimizi çok zorladık. Zaten geldikten sonra ilk 5-6 altı haftada farkını ortaya koydu. Galatasaraylı arkadaşlar da yanlış anlamasın ama bizim o maçı kazanmamız önemliydi. Galatasaray kafilesi de bizi çok iyi ağırlamıştı. Şu an konusu açılmışken kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

HOCAMIZ İSTEDİ, BİZ ALDIK

Taraftarlarımız her gördüğü yerde sevgisini gösteriyor. Bunun benim için bir değer limiti yok, inanılmaz bir duygu. Bizim şampiyonluğu beklemeye tahammülümüz yoktu. Hocamız kimi istiyorsa takıma kattık. Abdullah hocamız ne derse gerekeni yapıp bu oyuncuları kadromuza katacağız. Hocamız da sonuçta Trabzonspor'un Türkiye'nin şartlarını biliyor ve mantıklı talepleri oluyor ve biz de alıyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

İYİ Kİ HAMSIK'İ GETİRDİK

Hamsik, dünyaya kendisini çok uzun yıllar önce ispat etmiş bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz bir futbolcu. Yani ne denilebilirse hepsi toplanmış kendisinde. Bizim 'iyi ki transfer ettik' dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ama Trabzonspor'da ona hayatında göremeyeceği bir sevgi kattı. O da bunun farkında.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

DOĞRULARI DAHA ÇOK YAPTIK

Kimse her şeyi doğru yapamaz. Tabii ki bizim de yanlışlarımız var. O yanlışlardan ders alacağız. Hesaplama her zaman dışarıda tuttuğu gibi içeride tutmayabiliyor. Futbol bu. Bunun matematiği yok. Bu sezon o anlamda da başarılı olduk. Tabii ki içinde eksiklerimiz vardır ama doğruyu daha fazla yaptık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

UĞURCAN İÇİN İNŞALLAH O TEKLİF GELMEZ

Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan 'Ömür boyu Trabzonspor'da kalsın' derim. Daha önce 'şampiyon olmadan kimse gidemez' demiştim. Ama 'bu şampiyon olduk diye herkes gidecek' anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama o kadar mantıklı biri ki "Ben bu tekliflerle gitmem" diye kendisi dedi. İnşallah o teklif gelmez.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

CAMİAMIZ HAKKINI SAVUNUR

İstenmeyen olaylar çıktı. O taraftarlarımıza ulaşacağız ve görüşeceğiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Biz Trabzonspor camiasının çıkarlarını her yerde savunacağız, Trabzonspor camiası da taraftarlarının haklarını her yerde savunur. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Ama zorunlu kalırsak yaparız. İnsanlar karşı karşıya getirecek işlere girmemek lazım. Biz insanları sükûnete, saygıya ve sevgiye davet ediyoruz. Herkesin sağduyulu olması gerek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

"BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN ÜLKE FUTBOLUNA KATKISI INANILMAZ"

Türk futbolunun önündeki ekonomik problemler çok büyüktü. Özellikle Bankalar Birliği anlaşması hem Trabzonspor'umuza hem de Türk futboluna inanılmaz bir fayda sağladı. O zamanki Bakanımız Berat Albayrak bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak bizlere ve futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde özellikle bizimle dertlenerek manevi duygularıyla yanımızda olarak bizlere gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

SEZONUN ENLERİ

KIRILMA MAÇI: Her maçı çok rahat oynadık.
SEZONUN GOLÜ: Edin ,Visca'nın Galatasaray'a attığı gol.
EN ÇOK HEYECANLANDIĞINIZ MAÇ: Fenerbahçe'yle maçımız.
İYI Kİ YAPTIM DEDİĞİNİZ ŞEY: Abdullah Avcı'yla çalışmak.
KEŞKE YAPMASAYDIM: Bu konu insanların kalbini kırabilir.
EN BEĞENDİĞİM FORMA: Şampiyonluk forması.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

AHMET AĞAOĞLU BANA ÇOK ŞEY KATTI

Ahmet Ağaoğlu başkana teşekkür etmek istiyorum. Bize yaptığı ağabeylikten dolayı, özellikle benim biraz daha taraftar vari yaptığım şeylerden dolayı bizi kollayıp gözettiği için. Abdullah hocaya çok özel teşekkür ederim. Bize çok şey kattı. İnsanlık anlamında çok şey kattı. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla en ufak sıkıntı yaşamadık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

HEP 'SAKİN OLUN' DEDİK

Benim bu süreçte rahatsız olduğum, üzüldüğüm tek konu oldu. Taraftarımız yıllardır gelen 'kupalarının çalınması' diyeyim, bunu açık açık söylüyorum, 'kaybedilen şampiyonluklar' diyeyim hep sıkıntıların içinden geçti. Bu nedenle herkesin kafasında 'acaba' diye bir soru işareti vardı. Biz sürekli bunu anlattık. 'Sakin olmalıyız, sorun yok. Çok rahat şampiyonluğa ulaşacağız' dedik. Gördüğünüz de gibi çok rahat şampiyon olduk.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

BUNDAN SONRASI DAHA KOLAY

Camia birbirine inandığı ve güvendiği müddetçe, Trabzonspor çok şampiyonluklar yaşar. Zaman zaman taraftarlarımızın kırgınlıkları oluyor. Biz de onlar da üzülüyor. Haklarını helal etsinler. Artık bu saatten sonra Trabzon'da bazı şeylerin daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü artık soru işaretleri kalktı. Şampiyon olabilir miyiz, kupamız çalınır mı konusu kafalardan kalktı. Bu algıyı kapattık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

BU SENE DAHA ERKEN BAŞLADIK

Genel anlamda çok zorlandığımız bir transfer olmadı. Trabzonspor markası her oyuncuyu getirmemize yetti. Hocamızın ekibinin, izleme ekibinin çok büyük katkıları var. Başkanımızın çok büyük emeği var. Bu sene çalışmalara daha erken başladık ve en kısa zamanda da transferi bitireceğiz. Hocamızdan listeyi alır almaz başladık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

BİRİSİ BACAĞIMI GÖTÜRÜYORDU

Bir dakika sonra sahadaydım ama o an nasıl oldu anlayamadım. Taraftar bizden daha iyi yaşadı şampiyonluk sevincini. Ağlayanlar, gülenler, herkes istediği şeyi yaptı. Bir beyefendi bacağımı aldı götürüyordu. Döndüm ve 'bacağımı bırakman lazım, o benim' dedim. Şampiyonluk yaşayan futbolcularımız da böyle bir şey görmediklerini söylüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar

MEYDANDA OLMAK İSTERDİM

Meydandaki kutlamalarda olmaz isterdim. Ama biz de stadyumda güzel kutladık. İnsanların gönlünden geçtiği, içindeki sevgiyi dışarıya vurduğu için inanılmaz bir kutlama oldu. Planlı bir şey değildi, herkes içinden geleni yaptı. Yabancı oyuncularımız hâlâ çok şaşırıyor.

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