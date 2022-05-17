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Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Süper Lig Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor, İstanbul'da festival tadında bir maç oynadı. Fırtına, İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelirken, maçtan müthiş bir gelir elde etti. 75 bin taraftarın olduğu Olimpiyat Stadyumu'nda, taraftarlar tribüne adeta sığmadı. Peki, Trabzonspor, Altay maçından ne kadar gelir elde etti? İşte o rakam...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:25
Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Trabzonspor taraftarı konvoylar oluşturarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Trafik kilitlenirken, araçlar uzun süre yolda kaldı.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Girişte te kuyruklar vardı.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

5 BiN FORMA SATILDI

Şampiyonluk formaları, ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda satışa sunulmuştu.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

699 TL'den reklamsız olarak satışa sunulan yeni sezon formalarının sadece stadyumda 5 bin sattığı öğrenildi.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Salı günündan itibaren Trabzon'da da satışa sunulacak formalar için hedeflenen rakam da belli oldu.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Trabzonspor yönetimi, 100 bin forma satmayı hedefliyor.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

DEV HASILAT

75 bin taraftarın geldiği Olimpiyat Stadı'nda elde edilen hasılat belli oldu.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Buna göre, 33 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Ayrıca stadyumun etrafında kurulan TS Club mobil mağazalarından da önemli satışlar gerçekleştirildi.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Altay maçını 75 bin taraftar tribünden takip etti.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Trabzonspor, ligin son maçını Başakşehir ile oynayacak.

Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Bordo mavililer, Başakşehir maçı sonrası da tüm yaz boyunca ürün satışlarının zirve yapmasını bekliyor.

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