Trabzonspor Altay maçında ne kadar gelir elde etti? İşte o dev rakam!

Trabzonspor taraftarı konvoylar oluşturarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.
Trafik kilitlenirken, araçlar uzun süre yolda kaldı.
Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti.
Trabzonspor taraftarı konvoylar oluşturarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.
Trafik kilitlenirken, araçlar uzun süre yolda kaldı.
Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti.
Girişte te kuyruklar vardı.
5 BiN FORMA SATILDI
Şampiyonluk formaları, ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda satışa sunulmuştu.
699 TL'den reklamsız olarak satışa sunulan yeni sezon formalarının sadece stadyumda 5 bin sattığı öğrenildi.
Salı günündan itibaren Trabzon'da da satışa sunulacak formalar için hedeflenen rakam da belli oldu.
Trabzonspor yönetimi, 100 bin forma satmayı hedefliyor.
DEV HASILAT
75 bin taraftarın geldiği Olimpiyat Stadı'nda elde edilen hasılat belli oldu.
Buna göre, 33 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.
Ayrıca stadyumun etrafında kurulan TS Club mobil mağazalarından da önemli satışlar gerçekleştirildi.
Altay maçını 75 bin taraftar tribünden takip etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi.
Trabzonspor, ligin son maçını Başakşehir ile oynayacak.
Bordo mavililer, Başakşehir maçı sonrası da tüm yaz boyunca ürün satışlarının zirve yapmasını bekliyor.