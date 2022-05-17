Tam bir destan

HER YER KİLİTLENDİ

Trabzonspor taraftarı konvoylar oluşturarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Trafik kilitlenirken, araçlar uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti. Girişte te kuyruklar vardı.

5 BiN FORMA SATILDI

Şampiyonluk formaları, ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda satışa sunulmuştu. 699 TL'den reklamsız olarak satışa sunulan yeni sezon formalarının sadece stadyumda 5 bin sattığı öğrenildi. Bugünden itibaren Trabzon'da da satışa sunulacak formalar için hedeflenen rakamın 100 bin olduğu ifade ediliyor

33 MİLYON TL HASILAT

75 bin taraftarın geldiği Olimpiyat Stadı'nda 33 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi. Ayrıca stadyumun etrafında kurulan TS Club mobil mağazalarından da önemli satışlar gerçekleştirildimaçını 75 bin taraftar tribünden takip etti. Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi.