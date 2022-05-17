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Sağduyu çağrısı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçe taraftarları arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaparak kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Sağduyu çağrısı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, son günlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylardan endişe duyduklarını belirtti. Ağaoğlu, "Bu gerilimin iki takım taraftarı arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi ve toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

"OLAYLARI KINIYORUM"

"Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız. Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacağız.

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