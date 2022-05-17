En fazla puan farkı fırsatı

Galatasaray, 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti

İSTANBUL TAKIMLARI YENİLMEDİ

Şampıyon Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı. Fırtına, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EVİNDE KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Fırtına, bu sezon iç saha maçlarını yenilgisiz kapadı. Son iç saha maçını Altay ile İstanbul'da oynayan bordo-mavililer, söz konusu 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti. Karadeniz devi, ligde iç sahada yenilmeyen tek takım olarak sezonu tamamladı.